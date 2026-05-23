タレントの辻希美（38）が23日、自身のブログを更新。小学2年生になった三男・幸空（こあ）さんの運動会の応援に行ったことを報告した。「今日はコアの運動会でしたぁーダンスや50m走にめっちゃ頑張ってたよ」と報告。「ダンスがめっちゃ可愛かったです」と振り返った。「たぁだ…運動会と言えば!!のお弁当が無く、午前中で終わりな感じが寂しかったけど」と近年の運動会スタイルの変化についても言及し、「来年はお弁当有り