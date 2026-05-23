23日午後4時ごろ、京都府宇治市の府立山城総合運動公園で、強風によって長さ約4メートルの木の枝が落下し、子ども3人が病院に搬送された。市消防本部によると、うち1人は重傷とみられる。同本部によると、重傷の可能性があるのは9歳男児。ほかに搬送された6歳女児と4歳男児は軽傷とみられる。枝は高さ約10メートルの木から落下したという。