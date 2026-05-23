お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが23日、自身のXを更新。“嫌いな芸能人”告白に対する、一連の流れを踏まえたとみられる投稿を行った。【画像】しんいち“嫌いな芸能人”「ルール決めました」5人の実名挙げるしんいちは「よし！分かった！もう芸能界のルール決めました！！！嫌いとか言うていいのこの5人だけにしよ！！！みんなでオモロイ事だけしよ。それでいいやんな」と投稿。その上で、画像として「日本一嫌いな芸