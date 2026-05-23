サッカーのドイツ1部フライブルクは23日、ブレーメンからGK長田澪（22）を獲得したと発表した。移籍金1500万ユーロ（約28億円）と報じられている。クラブを通じ「私にぴったりの扉が開いたと感じている。チームと一緒に何かを成し遂げたい。挑戦を楽しみにしている」とコメントした。日本人の母とドイツ人の父を持つ長田は川崎フロンターレの育成組織を経て13歳からドイツでプレー。ミオ・バックハウスの登録名でU―21ドイツ代