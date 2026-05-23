◇プロ野球セ・リーグ 阪神 3-0 巨人(23日、東京ドーム)阪神は投打がかみ合う試合展開で、4連勝としました。この日の先発は村上頌樹投手。初回には守備の乱れから先頭に2塁打を許し、ゴロの間に3塁への進塁を許すも、無失点の立ち上がりとします。2回から7回までは三者凡退を記録。8回には打球がベースに当たって跳ね上がるという不運な当たりが生まれるも、後続を打ち取り得点を許しませんでした。この好投を援護したい打線でした