女優のトリンドル玲奈（34）が、23日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、母について語った。一昨年1月に俳優の山本直寛との結婚、今年2月に第1子出産を、それぞれ発表。収録日は母親が子供の面倒を見てくれていたという。「母は毎回救ってくれます。最初は厳しかったんですよ。テレビに出ていて、“姿勢が悪い”とか、“こういうことを言っちゃダメ”とか、話し方がどうとか。お母さん