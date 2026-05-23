漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が主催するフェス「おしゃべり大好き。感謝祭しゃべって歌ってみんなでげちゃ呑み〜てぃんぐ」が23日、大阪城音楽堂で行われた。サンプラザ中野くん、円広志、銀シャリの橋本直、元和牛の川西賢志郎らのゲストのトーク、音楽を楽しんだ後、第2部に突入した。「やっと飲めるわ〜」と笑顔の兵動。ステージ上の兵動に、客席からビールなどの差し入れが次々寄せられた。「去年、舞台から客