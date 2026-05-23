6月10日より日本テレビで放送開始する、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）主演の連続ドラマ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（日本テレビ）よりメインビジュアルと予告映像が解禁。併せて＝LOVEの野口衣織、大場花菜らの出演が発表された。【写真】イコラブからも参戦！野口衣織、大場花菜のキャラショット本作は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ