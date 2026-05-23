◆レスリング明治杯全日本選抜選手権第３日（２３日、東京・駒沢体育館）世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子女子７６キロ級の鏡優翔（サントリー）は、決勝、プレーオフと連勝し、世界選手権、アジア大会代表権をつかみとった。決勝の相手は全日本で敗れた松雪泰葉（ジェイテクト）。ポイントを先取し、３―２と迫られたが、足を取って攻め続け得点を積み上げ