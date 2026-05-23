◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が阪神打線を１回無安打無失点に抑えた。０―３の８回から登板し、まずはこの回先頭の大山を一飛に打ち取って１アウト。続く高寺を左飛に仕留め、最後は木浪を一ゴロに抑えた。赤星はこれで今季１３登板目。ここまで３勝１敗、２ホールドを記録しており、この日で防御率は１・３７になった。