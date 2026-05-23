◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手（３３）が第３打席で右前打。初回先頭の浅野が二塁打を放ってから一人も出塁できていなかったチームにとって、２４打席ぶりのヒットとなった。「５番・捕手」で先発出場。０―３の８回先頭だった。低め１４２キロ直球をたたいたゴロが一塁ベースに当たって右前へ抜けた。続く佐々木は左邪飛に倒れたが、一塁走者の大城は二塁へタッチアップ。好機を