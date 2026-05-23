歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと１３歳の長男・勸玄くんとの親子ショットを披露した。２３日までにインスタグラムで「並んで歩ける今を、一緒に過ごせる時間を、大切にしたいと思います。気づけば、歩幅も近くなってきました」とつづった團十郎。木々に囲まれた屋外で、勸玄くんと手をつないで歩く後ろ姿をシェアした。フォロワーは「身体の傾け方も似ています。素敵な一瞬」「まだ手を繋いでくれるのね〜羨まし