甘くないおやつとして、晩酌のおつまみとしてストックしておきたいスナック。【コストコ】では、お酒を飲みつつサクッと気軽につまめそうなスナック類の大容量商品も揃っています。ゆっくり寛ぎながら家飲みを楽しみたい時、小腹が空いたけど甘いものを食べる気分じゃない時等におすすめです。今回はビールによく合いそうとマニアが推している商品を含め、一度は食べたくなるようなコストコの「スナック・おつまみ」をご紹介