◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）Ｊ１千葉は２３日、アウェーで柏と対戦し、２―４で敗れた。これで東地区１０位で地域リーグラウンド全日程を終了し、今月３０日にアウェーでプレーオフラウンド第１戦を戦う。両チーム合わせて６発と打ち合いとなった。柏に前半３５分ＦＷ垣田、同３９分ＭＦ小泉と２点を先行されたが、前半追加タイムにコーナーキックの流れからＤＦ久保庭の今季初