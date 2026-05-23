面接15分前に「場所変更」の電話。謝罪もなく、配慮もない一言が、入社意欲を一瞬で消し去りました。働く環境を妥協しなかった選択が、その後の出会いにつながった筆者の実体験です。 面接15分前にかかってきた一本の電話 久しぶりの面接に、私は少し緊張しながらも気合を入れていました。開始15分前には近くのスーパーに到着し、身だしなみを整えながら「よし、頑張ろう」と気持ちを落ち着けていたのです。