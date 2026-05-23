メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県中津川市で登山に出かけたまま行方不明になっている55歳の男性の捜索が行われています。 警察によりますと、22日午後11時すぎ、警視庁から「中津川市加子母の山に入ったと思われる登山者の行方不明届を受理した」と連絡がありました。 行方不明になっているのは、東京都に住む55歳の大学職員の男性です。 男性は、今月16日午前8時半から午後4時の日程で小秀山に入るとキャンプ