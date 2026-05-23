◆札幌六大学野球春季リーグ戦第２節最終日北海学園大３―２札幌大（２３日、札幌モエレ沼公園）リーグ戦最終戦が行われ、北海学園大が３―２で札幌大との首位攻防戦を制した。星槎道都大を合わせた３校が７勝３敗で並んだため、１９９０年のリーグ創設後初となる３校による優勝決定戦が２５日に野幌硬式野球場で実施される。優勝決定戦は、２戦先勝方式で行われる。抽選の結果、第１試合で札幌大―北海学園大が激突。勝者が