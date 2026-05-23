名古屋港の海底から土砂を掘り下げ、船の安全を守る日本一の浚渫船「清龍丸」。30分で1000トンの土砂を吸い上げる巨大な設備と、24時間体制で働く乗組員たちの船上生活に迫ります。 ■居室の中は…名古屋港の“働きもの”へ潜入！ 名港トリトンを潜り抜け、立ち並ぶコンテナを横目に南に進むこと20分。名古屋港の海上に見えてきたのは、全長104m・総トン数4792トン、国土交通省が所有する日本一の浚渫船「清龍丸」で