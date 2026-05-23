シンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（クッチ）が２３日、東京・文京区の根津神社でライブパフォーマンスを行った。昨年３月にデビューした２１歳の女性シンガー。モデルで女優のＫｏｋｉが主演を務めた映画「女神降臨」の主題歌にもなったデビュー曲「ときめき」など５曲を歌い上げた。バックに初めてバンドチームも携え「めちゃくちゃ緊張したんですけど、すごく楽しい経験をさせてもらいました」と笑顔。「一体感が生ま