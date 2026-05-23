「アルマゲドン」（1998年）、「パール・ハーバー」(2001年)、「トランスフォーマー」シリーズなどで知られるマイケル・ベイ監督が、イランで撃墜された米軍機の乗員を救出した実在の作戦を題材にした新作映画を手がける。ユニバーサル・ピクチャーズと組み、「エピック・フューリー（壮絶な怒り）作戦」で敵地に取り残された2人の米兵の救出劇を描く。 【写真】