記事ポイント芸能生活50周年のルー大柴氏、芸能マネジメント・ケイ素研究・原料開発の第一人者が2026年3月に渋谷スクランブルスクエアで特別対談を実施水溶性ケイ素シェアNo.1のAPAコーポレーションと富山県立大学が10年以上の産学連携でエビデンスを蓄積美容・健康から半導体素材まで広がるケイ素（シリカ）の多分野での可能性が語られる 芸能生活50周年を迎えるタレントのルー大柴氏をはじめ、芸能マネジメント・ケイ素研究