中国で開かれたAPEC貿易担当大臣会合に出席した赤沢経済産業相は、中国の王文涛商務相と短時間の立ち話をしたことを明らかにしました。高市首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中の閣僚の立ち話は初めてです。日中関係が冷え込む中、中国で開かれたAPEC貿易大臣会合に赤沢経産相が出席しました。日中間で会合などがあるかが注目されていましたが、赤沢経産相は、中国の王文涛商務相と22日の夕食会で立ち話をしたことを明らかにしま