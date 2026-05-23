歌手の郷ひろみ（７０）が２３日、埼玉・越谷のサンシティホールで、３１会場４５公演を巡る全国ツアー「ＡＬＬＭＹＬＯＶＥ」を開幕させた。今年はファンクラブ発足から５５周年という節目の年で、初日はファンクラブ限定公演として開催。郷を支え続けた母・原武輝代さん（享年９２）が１月１２日に死去して以来、初のコンサートとなった。最愛の母から教えられた「ファンがいなければ、あんたの存在はない」という言葉を胸