犬が愛情不足のときのサイン 後追いがひどい パピー期の子犬が飼い主さんの後追いをするのは正常な行動です。しかし成犬であるにもかかわらず後追いがひどく、トイレやお風呂で飼い主さんの姿が見えないだけでピーピー鳴いている、出かけようとすると玄関やドアまで追いすがってくるなどの場合、飼い主さんの愛情に飢えている可能性があります。 「飼い主さんにかまってほしい」という気持ちが強い