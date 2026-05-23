おじいちゃんと老犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で69万回再生を突破し、「ツーショット可愛すぎる」「同じ表情してるw」「そっくりすぎて微笑ましい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おじいちゃんが運転する『車の助手席』に乗るおばあちゃん犬→熟年夫婦のようで…とんでもなく尊い光景】 おじいちゃんからのお誘い YouTubeチャ