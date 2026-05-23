ついさっきまでおもちゃの取り合いをしていた、ラテちゃんとイヴちゃん。ところが飼い主さんがふと気づくと、取り合った状態のままぐっすり眠っている様子があまりにも尊いと、大きな反響を呼びました。 「寝るんかーいwww可愛すぎる！」「その姿ずるいわぁ♡」と話題となり、20万回以上再生されています。 【動画：1つのおもちゃを取り合う2匹の犬→お互いに疲れてしまい、いつのまにか…とんでもなく尊い『まさか