犬が飼い主の『股のニオイ』を嗅ぐ心理4選 愛犬に股のニオイを嗅がれて気まずい…そう思ったことはありませんか？わんこと暮らしているとよく見られるシチュエーションだと思います。犬が飼い主の股のニオイを嗅ぐことには、もちろん理由があります。 1.大好きな人のニオイを嗅ぎたい 犬が人の股のニオイを嗅ぐのは、アポクリン腺と呼ばれる汗腺から分泌されるフェロモンを嗅ぎたいから。それがその人のことをよ