５月23日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST最終節で、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が三協フロンテア柏スタジアムで対戦した。立ち上がりから主導権を握ったのは、柏だ。長短のパスを織り交ぜながら相手の守備陣形を揺さぶるなか、22分にはボックス内右に侵入した原田亘の折り返しから山内日向汰がダイレクトシュートを放つ。これは、相手GKにキャッチされた。それでも35分、小泉佳穂の絶妙なスル