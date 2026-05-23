All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、新潟県在住28歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：棗年齢・性別：28歳・女性同居家族構成：本人（28歳）、夫（28歳）、娘（0歳）居住地：新潟県住居形態：賃貸世帯年収：400万円現預金：150万円夫300万円・妻100万円。貯蓄はほぼできていない夫婦の働き方は「フルタイム×パート・時短の共