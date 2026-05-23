◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月23日東京ドーム）「1番・左翼」で先発した阪神・立石正広内野手が、スーパーキャッチを披露した。3―0の8回無死一塁。佐々木が放った左翼ファウルゾーンへの飛球を左手を伸ばしてつかんだ。エキサイトシート付近だったため、つかんだ後に転倒。一塁走者・大城のタッチアップこそ許したものの、1アウトが欲しい先発・村上を救うビッグプレーとなった。左翼の定位置に戻ると、大きく手