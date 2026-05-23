＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】ファンがざわついた「いま何かと話題」の懸賞旗優勝争いが佳境を迎えた大相撲五月場所十四日目、幕内人気力士同士の取組前に登場した懸賞旗に「いま何かと話題の…」「タイミングが絶妙すぎる」などファンがざわつく一幕があった。今場所の場所前に発表された懸賞申し込みは過去最多の4241本で、1場所の総額は2億9687万円に達したこともあり、力士の人気と実力に