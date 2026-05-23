去就に注目が集まっている人気日本人女子レスラーが約1週間ぶりに各種SNSを更新。今後について語るとともに、すでに懐かしい“白塗りビジュアル”の写真を投稿し、多くのファンが反応している。【画像】去就注目の日本人女子、“ご機嫌白塗りメイク”ショット世界最大のプロレス興行「WWE」に所属する日本人スーパースター、ASUKA（アスカ）が22日、自身のYouTubeチャンネル『KanaChanTV』を更新。「【お知らせ】今後について