5月23日、京都競馬場で行われた第2Rで昆貢調教師がJRA通算500勝を達成した。横山和生騎手騎乗のフォーオール（牡3）が1着となり、節目の勝利をマーク。【動画】昆調教師がJRA通算500勝達成…フォーオールが逃げ切る「幸せだと思います」昆師は「長くかかりましたが無事に500勝できたので、それもうちのスタッフやオーナーの努力や協力があってできたことは私としては幸せだと思います」とコメント。続けて「残り少ないですけ