クエンティン・タランティーノの現場では、たとえ相手がブラッド・ピットであっても、勝手にカメラを止めることは許されない。 映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）で、スパーン牧場の所有者ジョージ・スパーン役を演じたブルース・ダーンが、撮影中に起きた緊迫の一幕を振り返っている。米のインタビューで明かしたものだ。 問題の場面は、ブラッド・ピ