5月23日、新潟競馬場で行われた第12Rで、丸山元気騎手が、ヴェントインコーダ（牡4）に騎乗して1着となり、JRA通算700勝を達成した。丸山騎手は「ちょっと負けたかなと思いましたが、戻ってきて1着の枠馬に担当の方が待っていたので気持ちよかったですね」とゴール直後を振り返り、「前半2レースが勝てなくて流れが良くないなと思っていましたが、メインレースと最終レースで勝てて良かったです」。新潟競馬場については「直線