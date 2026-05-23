5月23日、東京競馬場で行われた第7Rで松尾卓哉調教師がJRA初勝利を挙げた。同レースでは、田辺裕信騎手騎乗のルナルーチェット（牝3）が1着となり、開業初勝利をマークした。「非常に大きな1勝」松尾師は「牧場関係者や厩舎スタッフ皆で一丸となって、勝てたことを嬉しく思います」とコメント。「1勝ですけれども、非常に大きな1勝だと思っておりますので、この調子で一丸となってまた勝てるように頑張りたいと思います」と喜