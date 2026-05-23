レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）３日目（２３日、駒沢体育館）、パリ五輪女子７６キロ級金メダルの鏡優翔（２４＝サントリー）が?復活Ｖ?を遂げた。昨年１２月の全日本選手権の決勝で、松雪泰葉（２６＝ジェイテクト）に逆転負けを喫した。再戦となったこの日の決勝で、まずは鏡が６―２で勝利。そして、今秋のアジア大会（愛知・名古屋）と世界選手権（カザフスタン）の代表の座をか