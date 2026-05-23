5月23日、新潟競馬場で行われた第1Rで秋本大介調教師がJRA初勝利を挙げた。五十嵐雄祐騎手騎乗のランフォースマイル（牡3）が1着となり、開業初勝利をマークした。「皆さんのおかげ」秋本師は「馬主さん、騎手、厩舎スタッフ、獣医、装蹄師の皆さんのおかげでこの初勝利ができたと思っております」とコメント。「本当に感謝しかありません。これからも頑張ってまいります。ありがとうございました」と喜びを語った。