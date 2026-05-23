◇関西学生アメフト▽春季交流戦関学大３１―１０神戸大（ＭＫタクシーフィールドエキスポ）関学大が、神戸大に逆転勝利を飾った。ＷＲリンスコット・トバヤス（４年）が２タッチダウン（ＴＤ）を決めるなどの活躍で、チームを引っ張った。「みんなが役割を徹底して遂行した結果だと思う」と胸を張った。第１クオーター（Ｑ）の８分５９秒に神戸大・仲谷建人のＴＤで先制を許したが、流れを引き戻した。リンスコットが第２Ｑ