◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が７回に４番手で登板して１回０封。これで１５試合連続無失点とした。０―３の７回に４番手でマウンドへ。この回の先頭・中野には中前安打を浴びたが、森下を三ゴロ、併殺。４番・佐藤輝は空振り三振に仕留めた。中川は３月２９日の阪神戦（東京ドーム）から１５試合連続無失点。自己最多６７登板した２０１９年に１６試合連続無失点も記録してい