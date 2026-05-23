西武・外崎修汰内野手が、２３日までに打撃練習を再開した。４月２３日にコンディション改善を目的として「右Ｌ２／３経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫（のうしゅ）切除術」を受けていた。手術からちょうど１か月。打撃練習では「フルパワーで」バットを振れるまでになった。だが、「腰が痛くない分振れ過ぎちゃうので。肉離れとかが怖いので確かめつつ」と患部の状態を確認しながら、慎重に調整を進めている。また、守備練習で