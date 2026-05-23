◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ＳＧ４０―３５ＢＲ東京（２３日、秩父宮）レギュラーシーズン（ＲＳ）４位の東京ＳＧは、同５位で初のＰＯに臨むＢＲ東京を４０―３５で下し、４強進出。後半４４分、プロップ森川由起乙のサヨナラトライで、劇的逆転勝利を飾り、準決勝の神戸戦（３０日、秩父宮）に進んだ。殊勲の立役者は「最後にチャンスが回ってきた。トライできて良かった」と