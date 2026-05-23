◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）ヤクルト先発の高梨裕稔投手は７回３安打無失点の好投を見せ今季４勝目を挙げた。自らのバットで追加点を挙げた。３―０の初回２死一、二塁。入江の３球目。１４９キロを前進していた左翼手・勝又の頭上を越える２点適時二塁打を放つと右手を突き上げ「真っ直ぐ速いので『１、２、３』じゃ間に合わないと思ったんで『１』くらいの気持ちで振ったら、たまたま当た