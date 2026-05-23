23日、19時58分に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。沖縄県の本島中南部では「線状降水帯」によって、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。沖縄県本島中南部で「線状降水帯」による非常に激しい雨全国で今年初23日、19時58分に「顕著な大雨に関する情報」が発表されました。活発な梅雨前線の影響で、沖縄本島中南部では局地的に