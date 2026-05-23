女優の戸田恵梨香が２３日、静岡県静岡市の清水文化会館マリナートで行われた磯村勇斗が実行委員会代表を務める「第１回しずおか映画祭」（２４日まで）に出席し、トークショーを行った。同県沼津市出身の磯村が企画した映画祭。磯村と同じ沼津市出身で、昨年１２月に死去した原田眞人監督の追悼企画として上映された「駆込み女と駆出し男」（１５年）に出演している戸田は「今でも、お芝居をする上で原田さんに褒めてもらいた