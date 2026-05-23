テレビ朝日は23日夜、“あのちゃん”ことタレント・歌手あの（年齢非公表）が冠バラエティー番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15、不定期放送）を降板すると宣言したことに言及。あのの所属事務所と協議中であることを明かした。あのの降板宣言を受け、同局はスポニチ本紙の取材に対し「現在、あのさんの事務所と話し合いをしております」とコメントしたものの「詳細は控えさせていただきます」と回答するにとどめた。今