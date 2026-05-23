斎藤慎太郎八段将棋の第11期叡王戦5番勝負の第4局は23日、大阪府泉佐野市で指され、挑戦者で先手の斎藤慎太郎八段（33）が155手で伊藤匠叡王（23）を破り、対戦成績を2勝2敗のタイに戻し、決着を最終局に持ち込んだ。第5局は31日に千葉県柏市で行われる。