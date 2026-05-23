伯乃富士（上）が寄り倒しで霧島を破る＝両国国技館大相撲夏場所は大関霧島と小結若隆景が3敗で首位に並び、1差は5人の大混戦となった。24日の千秋楽は4敗同士の対戦が義ノ富士―琴栄峰のみ。トップの2人が本割で敗れて優勝ラインが4敗まで下がると、史上最多の6人による優勝決定戦にもつれ込む可能性がある。これまでの最多は1996年九州場所の5人による決定戦。11勝4敗で横綱曙、大関の3代目若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、関脇魁皇