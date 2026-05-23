実業家・堀江貴文氏（53）が23日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、話題となっているハーフパンツ論争について言及した。東京都庁で新たに「東京クールビズ」が始まり、業務内容によってはハーフパンツの着用が可能になったことを受け、ネット上では“おじさんのハーフパンツ”問題が議論の的に。肯定的な声がある一方で「不快」「キモい」「すね毛を見たくない」などの否定的な声も出ている。この件について堀江氏は