陸上の世界最高峰のダイヤモンドリーグ厦門大会（中国）が日本時間23日に行われ、女子やり投げの元世界女王・北口榛花（28、JAL）は60m08で7位となり、今シーズン2戦目を終えた。優勝は世界歴代2位の71m74をマークした中国の18歳・厳子怡。今シーズンから新コーチにオリンピック3連覇（92年バルセロナ、96年アトランタ、00年シドニー）や、世界陸上で3つの金メダルを獲得している“レジェンド”、ヤン・ゼレズニー氏（59）を迎え、